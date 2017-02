El mayor juego de realidad virtual del mundo, abre en Madrid, con mÃ¡s de 200 metros cuadrados

El mayor juego de realidad virtual del mundo, abre en Madrid, con más de 200 metros cuadrados

Publicado por Jon Oleaga el feb 12, 2017

La realidad virtual, está en auge. Sony tiene sus gafas para PlayStation, HTC tiene Vive y Facebook las Oculus Rift. Además, todos los fabricantes de teléfonos móviles, han lanzado su particular adaptador de teléfono móvil a dispositivo virtual, con mayor o menor acierto. El problema, es que la tecnología que está al alcance del consumidor no ofrece, todavía, una gran experiencia. Los cables, el espacio, el software, a todo, le falta la evolución de un producto ya maduro. Pero si hablamos de las soluciones profesionales, eso, ya es otra cosa.

Zero Latency, importado a España por la startup asturiana 7Fun, ofrece una experiencia de aproximádamente 35 minutos de juego, en realidad virtual a seis jugadores. De momento, el único juego que tienen es un “mata zombies”, pero esperan incorporar diferentes títulos en el futuro. En realidad, el juego está conectado con Australia, donde se encuentran las oficinas de Zero Latency, y, desde donde se desarrolla el software. A pesar de todo, y tal y como su nombre indica, Zero Latency solventa uno de los mayores problemas de la realidad virtual, la latencia, o lo que es lo mismo el retardo de las imágenes, que hace que la realidad virtual provoque desagradables mareos.

El público de esta experiencia es de lo más variado, desde los 25 a los 50, no está pensado sólo para los jugadores de videojuegos, sino para cualquiera que quiera pasarlo bien en equipo. El precio es de 35€ por persona. Podría parecer algo caro, pero no lo es tanto, si lo comparamos con el precio de 88$ de Australia, y el mes de espera que tienen allí. La reserva se tiene que realizar a través de internet, donde podremos encontrar los huecos disponibles.

El equipo de realidad virtual está compuesto, de una mochila, que conecta con el casco con las gafas y los auriculares, y el arma que usaremos para disparar en el juego. El conjunto entero es cómodo, y prácticamente no se aprecia en su uso. Eso sí, el rifle, sí que es algo pesado, y después de unos minutos de juego se llega a notar algo de cansancio, pero también es algo que forma parte de la simulación. La mochila es la que nos mantiene conectados vía WIFI con el sistema, alimenta las gafas y conecta los auriculares, que, además, incluyen un micrófono para poder comunicarnos con el resto del equipo. Algo esencial, ya que el objetivo del juego es sobrevivir a las hordas de zombies que intentan superar las barricadas por cuatro frentes diferentes. Si el equipo no está coordinado, los zombies destruirán las defensas en minutos. Para sobrevivir disponemos de 4 armas, y las barricadas que podemos ir reparando según se dañan.

Es muy difícil describir lo que supone Zero Latency, puede que no nos encontremos ante unos gráficos de última generación, pero la experiencia, y la inmersión sí que son totales. La sensación que consigue es única, y cada zombie que aparece por tu espalda, parece que lo tienes delante y va a acabar con tu vida. Merece la pena cada euro que cuesta.