Los Inuit pelearán por los pecios de la expedición de John Franklin

Publicado por José María Lancho el sep 14, 2016

Compartir

Pocas obsesiones colectivas persistieron tanto a lo largo de siglos como la búsqueda inglesa del paso del noroeste. Una vía de navegación, concebida originalmente en el siglo XVI como posible por los navegantes españoles, y que hipotéticamente uniría Atlántico y Pacifico por el norte del continente americano.

Atribuido su descubrimiento a Bartolomé de Fonte (al menos hasta los tiempos de Cook) supuestamente los españoles guardaron el secreto ferozmente por doscientos años por lo que se convirtió en un desafío nacional para Inglaterra y una cuestión de destino bien arrebatarlo o bien desentrañarlo (lo cierto es que los españoles cartografiaron espacios más al oeste que los alcanzados por el desafortunado John Franklin de nuestra historia más de dos siglos antes). Esa pesquisa que sólo sería lograda por un noruego, el gran Roal Amundsen, en el siglo XX, sirvió como el más extraordinario y fértil campo para enormes tragedias desde el asesinato por sus propios compatriotas del gran geógrafo Henry Hudson a la horrible expedición de 1819-1821 del propio John Franklin -entonces era sólo teniente- donde uno de los grupos de sus grupos sobrevivió a las mandíbulas del invierno del Norte gracias a un pequeño rebaño humano compuesto de canadienses de origen francés que bien administrado les proveyó de la carne suficiente hasta que pudieron ser rescatados. La absurda versión oficial, parte culminante de aquella tragedia zanjó el asunto acusando de la canibalización de aquel grupo humano por razón de su origen, exclusivamente a un francés, quien fue precisamente acusado de asesinar a todos sus compatriotas para alimentar a los ingleses con carne, engañando y mintiendo en todo momento a estos, quienes nunca supieron el origen de la carne y su relación con la desaparición de los canadienses franceses, situación descubierta sólo en el último momento por lo que ejecutaron en el acto, sin esperar a ser juzgado por las autoridades, a aquél incontinente cocinero francés). Mucho más honorable y, desgraciadamente, fatídica fue la expedición de 1845 que para la Marina Real comandó John Franklin, veterano héroe de Trafalgar, con los buques H.M.S. Erebus y H.M.S. Terror para alcanzar el océano Pacífico desde el Atlántico Norte.

Extraordinariamente planeada y concebida la exploración se malogró debido a que la tecnología francesa de conservación de alimentos en lata fue, de alguna manera incorrectamente reproducida, y los alimentos quedaron contaminados de plomo y algunos de botulismo. La locura, la enfermedad, el escorbuto y el hambre estragaron como el maleficio de otra época a toda aquella tripulación. Habría que remontarse a la colonia que intentó fundar en el extremo sur del continente Gamboa de Sarmiento y a la que se negó a socorrer Cavendish quien no dudó en saquear lo que pudo a los desesperados y moribundos españoles entre los hielos.

Los buques fueron perdidos y hasta otros cinco más a lo largo de muchos años y expediciones se perdieron en una historia maldita que aún no se ha cerrado. Jesús Calero señaló con anticipación cómo el yacimiento arqueológico del HMS Erebus se estaba intentado utilizar como reivindicación sobre los territorios árticos por parte de Canadá.

Sin embargo, las cuestiones jurídicas de este yacimiento no se han agotado ahí.

Desde que en Estados Unidos se aprobó la Ley de Conciliación de las Reivindicaciones Territoriales de los Nativos de Alaska en 1971 y que convirtió a los nativos de ese Estado en los principales propietarios privados de Alaska (16.000 millones de hectáreas aproximadamente) una corriente de protesta de las minorías desplazadas y saqueadas indígenas desde Canadá hasta la Unión Soviética se movilizaron. La fragilidad demográfica del hombre blanco en Canadá y el temor de la difusión del comunismo en las comunidades indias del norte –que habría dado un pretexto para la interferencia política estadounidense- facilitaron que las autoridades canadienses aceptaran alcanzar compromisos territoriales con los indígenas especialmente al norte del paralelo 60º desde 1975. En 1979 Groenlandia con su singularidad legal tradicional donde todo el suelo –por ejemplo- es público alcanzó por la presión indígena su autonomía de Dinamarca y se desmarcó del proceso de construcción de la Comunidad Europea (no hay que decir que en los territorios soviéticos y postsoviéticos estas cuestiones sobre derechos indígenas son ). Pero al fin y al cabo todavía eso era un infierno de hielo que bien se podía dejar en fideicomiso a los indios quienes por otro lado jamás habían firmado un tratado con los blancos –el permafrost y las llanuras perpetuamente congeladas no valían la pena ni por el papel en que se adquiriera su cesión) y por tanto podían afirmar que sus derechos a la tierra eran originales y no se habían renunciado jamás, lo cual era cierto.

¿En qué interfieren estos hechos con el tipo de discurso desarrollado y refinado en torno al patrimonio con el que se han dotado las sociedades occidentales? ¿Qué tiene que ver con el naufragio de los buques de John Franklin?

Sencillamente que las comunidades Inuit consideran que ese patrimonio no sólo está en sus territorios, donde además ahora sostienen que también detentan algunas competencias soberanas, sino que alegan que ese patrimonio les vincula de una forma histórica propia, desde otro discurso donde la persecución del Paso del Noroeste es un aspecto menor y en todo caso un mero pretexto colonial. De hecho es la memoria y folclore del pueblo Inuit lo que ha permitido ubicar el lugar de descanso del HMS Erebus. Aspectos controvertidos de esta memoria han sido apartados de la hiistoria de Royal Navy especialmente los relativos al canibalismo practicado en el fin de la expedición (y que se intentó atribuir a los los aborígenes al menos hasta que la ciencia forense confirmó que las uñas y manos de varios cuerpos de miembros de la expedición estaban manchados con sangre de sus camaradas) comportamiento que llamó la atención a los Inuit ya que para ellos es el gran tabú que hace que la leve luz de la humanidad persevere frente las tierras del hielo: no consumir carne humana.

Todos los territorios donde se desmadejó la famosa expedición desde la Isla de Cornwallis hasta la del Rey Guillermo son territorio Innuit, algo que se fue reconociendo lentamente. En 1982 la modificación de la Constitución Canadiense empezó a reconocer derechos originarios a los aborígenes y desde 1993 gracias al Acuerdo sobre las Reivindicaciones Territoriales de Nunavut y hasta el Acuerdo sobre las Reivindicaciones Territoriales de los Inuit de Nunavik (2008) se ha ido produciendo un proceso en el que adjudicaciones territoriales y políticas a través de la creación del Territorio Autónomo de Nunavut en 1999 han propiciado que algunos derechos (de propiedad y uso de las tierras y recursos naturales) en esos territorios esencialmente deshabitados, mayores que Europa occidental y periódicamente depredados vayan pasando (muchos aún los retiene en la práctica el gobierno federal) al puñado de seres humanos que viven en ellos desde hace milenios, poco más de 30000 personas (puede haber algo más de un millar de no indígenas). Estos reconocimientos territoriales, no obstante, tienen un marco dentro de la constitución canadiense limitado y es obvio que canadienses y británicos han permitido que esas manzanas se mantengan de momento en ese cesto y que la convicción de que culturas poco familiarizadas con participar en administraciones burocráticas complejas les permitirían manejarlos desde un discurso menos “evidentemente colonial”, facilitara el proceso.

No obstante, la administración Inuit ha prohibido que sin su autorización puedan acercarse al pecio del HMS Erebus. Las autoridades indígenas habían aceptado un acuerdo con las autoridades de Parques del Canadá (Parks Canada) para que se solicitaran permisos antes de retirar ningún resto del HMS Terror. Lo cierto es que Parques del Canadá ha destinado más de 17 millones de dólares desde 2008 en una búsqueda que supera claramente cualquier elemento cultural y tiene una dimensión política de primer orden que las comunidades indígenas no quieren .

En ese proceso se ha producido un conflicto de competencias y del alcance legal de los acuerdos de Transferencias a los indígenas, pues si bien Canadá que en materia de política exterior siempre ha mostrado la máxima “transigencia” a los intereses británicos y en 1997 cedió todos sus posibles derechos sobre los restos de la expedición de Franklin al Reino Unido, un acuerdo internacional que los Inuit insisten que no les afecta. De hecho su acuerdo del año 1993 con la Corona establece la titularidad inuit sobre los restos arqueológicos en las zonas marítimas del territorio (artículos 33.1.2, 33.2 al 7 y sin perjuicio de la excepción hecha en relación a la titularidad pública expresada en el artículo 33.7)

Sin embargo, los pueblos Inuit están dispuestos a considerar que pueda existir una copropiedad sobre los restos. Aquí hemos propuesto más de una vez la idea de un patrimonio compartido respecto de los restos arqueológicos de nuestros buques buscando soluciones que favorezcan el reencuentro histórico entre sociedades y preserven el valor histórico, de legalidad internacional y desde luego el elemento de tumbas de guerra de muchos de esos yacimientos.

Es posible que la introducción del elemento indígena sea parte de ese cambio de estrategia británico en relación con el conflicto Ártico frente a Rusia y que ya se sirvió de asociaciones ecologistas para encontrar una solución sobre esos inmensos espacios que desactive un conflicto que al viejo estilo no puede ganar. La solución no parece mala, siempre que cierre definitivamente el juego lo cual exige garantías.

Finalmente quería expresar que estas líneas quedan dedicadas a ese gran poeta español de Barcelona que es Enrique Badosa y nadie que ame el mar y la inteligencia, entendida como viaje, como verdadero viaje raíz, debería dejar de leer.

Y ya que hablamos de pueblos originales y aborígenes me permito recomendar la entrañable y brillante obra de Diego de Azqueta y la fotógrafa Patricia Fuster “Los guardianes de la Biodiversidad” un testimonio de nuestra frágil diversidad y con la esperanza de que la humanidad no descubra nunca a la memoria como única patria.