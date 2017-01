Zona hostil (I): Afganistán, la guerra que no se quiso contar pasa ahora al cine

Publicado por Esteban Villarejo el ene 18, 2017

Afganistán fue esa “no guerra” que apenas se quiso contar. A ello contribuyó el cerrojo comunicativo de los ministros José Bono, José Antonio Alonso y Carme Chacón. El trauma político de la guerra de Irak (los «No a la guerra» que desembocaron en el «pásalo») y la venta pública de un Ejército «oenegista» (la palabra «guerra» se borró de Afganistán) recomendaron que los periodistas se acercaran por allí sólo lo justo. Con el ministro por bandera y en alguna ocasión especial si acaso.

Quizás algún que otro Jemad de la época nos pueda aclarar hoy por qué y cómo se tomaron esas decisiones que contribuyeron a la opacidad de la misión, al escaso reconocimiento de las Fuerzas Armadas en ese lugar del mundo y, en definitiva, a que los españoles no supieran qué se hacía con sus impuestos en lo que respectaba a esa misión.

La política cambió con el ministro Pedro Morenés, todo hay que decirlo -he ahí uno de sus haberes en los cinco años que estuvo al frente-, y Afganistán empezó a dejar de ser un tabú. Tanto que los oficiales de comunicación de la misión (los PIO) que acompañaban a los periodistas a posiciones más avanzadas tenían que aclarar a los soldados, cabos, sargentos, tenientes y capitanes que nos atendían que ahora sí se podía hablar.

Quien más y quien menos, por allí en Afganistán entre 2012 y 2015 pasaron casi todos los periodistas que nos dedicamos a la información de Defensa, a los corresponsales de guerra y a los basados en la zona. A Afganistán volvió la luz informativa.

Como continuación de ese último impulso de transparencia (también de imagen pública de nuestras Fuerzas Armadas),el Ejército y el Ministerio de Defensa han colaborado e impulsado la película Zona Hóstil, que narra la historia acaecida en agosto de 2012 por la cual un helicóptero sanitario del Ejército de Tierra, en misión Medevac, sufrió un accidente en las proximidades de Bala Murghab cuando acudían al socorro de dos militares estadounidenses heridos cuyo convoy escoltado por el Ejército español sufrió un incidente con un explosivo improvisado.

Tras el accidente del helicóptero español se organizó una misión de rescate de los militares y el propio aparato, con el objetivo de evitar la foto de “los malos” con el Cougar. Todo el operativo se realizó en medio del hostigamiento talibán.

Esta tarde he asistido a un pase para la prensa especializada en temas de Defensa: la película se estrenará el próximo 10 de marzo en 250 salas. He de confesar que iba con todas mis reservas al visionado. Series de televisión parecidas me defraudaron. Y, teniendo en cuenta que es una película basada en hechos reales, me he congratulado finalmente (más allá del peso de la historia que cuenta, la fuerza de los personajes o la comparativa, que no deberíamos hacer, respecto a este tipo de filmes en EE.UU.). Es un paso más a la normalización de la historia de nuestros soldados en un medio, el cine, que levanta tantas emociones.

En una próxima entrada de blog, analizaremos con más profundidad la película Zona hostil protagonizada por los actores Ariadna Gil (del “no a la guerra” en las calles de Madrid en 2003 a combatir en Afganistán en el celuloide en 2017) o Raúl Mérida, como el teniente Conte. En el rodaje, dirigido por Adolfo Martínez y con la producción de Tornasol Films, participaron asimismo militares de la Legion, junto a los militares y helicópteros de las Famet y los militares sanitarios.

Aquí os dejo por el momento el trailer y el deseo de que le vaya a la película lo mejor posible el próximo 10 de marzo. El binomio cine español y militares en una guerra como Afganistán bien lo merece, aunque algún exministro y exJemad ni se piense pasar esta vez por taquilla. Aviso: los militares españoles matan talibanes.

