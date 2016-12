¡Feliz 2017! De Dakar a Torrejón, a vista de A-310 del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas

Publicado por Esteban Villarejo el dic 30, 2016

Como sabéis recientemente he estado cubriendo la visita que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, realizó a las misiones militares en Malí y Senegal. Además de tomar pulso sobre el terreno y conocer de primera mano las novedades, es siempre una buena oportunidad para observar África «a vista de pájaro». Un continente con contrastes en sus paisajes (alguna vez me he referido a ello).

Por ello, con este vídeo realizado durante el vuelo de vuelta desde Dakar a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), os quiero felicitar a todos el Año Nuevo. Como siempre agradecer también a los pilotos y miembros de la tripulación del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas su excepcional trabajo a bordo, esta vez de uno de los dos Airbus A-310 del Ejército del Aire.

Lo dicho, ¡Feliz 2017!

