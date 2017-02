Rodman: el astillero vigués que ha exportado más de 90 patrulleros en Oriente Medio

feb 22, 2017

Esta semana me encuentro en la mayor feria de defensa y de armamento del mundo: IDEX/NAVDEX. Se celebra en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y a ella han acudido una decena de empresas españolas. Entre ellas me he topado con mi desconocido caso del astillero Rodman, empresa de Vigo que desde 2001 ha exportado a la zona de Oriente Medio unos 90 barcos, la mayoría patrulleros en Arabia Saudí y Omán -sus principales clientes- así como Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos o Yemen.

Gonzalo Torres, manager de ventas de Rodman, nos atiende para explicarnos su actividad, proyectos futuros y cómo ven la situación en el mercado de Oriente Medio, donde los presupuestos de Defensa siguen robustos a pesar de la caída del precio del petróleo. La inestabilidad por la guerra de Yemen, la lucha contra el Estado Islámico, el miedo a un Irán sin embargo, la protección de las fronteras o la organización de próximos grandes eventos (Mundial de Qatar 2020 y la Expo de Dubái 2020) son razones que explican el mantenimiento del gasto militar por parte de las monarquías del Golfo.

El grupo vigués, fundado en 1974 por el empresario Manuel Rodríguez y líder español en construcción de embarcaciones de recreo, fijó su variante militar en 2001 cuando a través de un proveedor alemán surgió el interés del Sultanato de Omán por abastecer a su Policía con catorce embarcaciones rápidas de 18 metros de eslora. Luego vinieron otros dos contratos: en 2011, con otros tres patrulleros de 30 m. de eslora y en 2015, con otros cinco patrulleros de 35m. y cuya primera unidad será entregada a la Policía omaní el próximo mes de marzo. Y un tercero este mismo año, para construir diez patrulleros de 11m. que alcanzan una velocidad de 52 nudos (96 km/h).

Ahora aspira además a un gran concurso al que ya ha sido invitado por las autoridades omaníes para construir 22 buques de 14 m. de eslora y 12 barcos de 35m. (éste último es su gran aspiración).

«Nuestra gran característica es que los barcos los fabricamos con PRFV [plástico reforzado con fibra de vidrio] y materiales compuestos, que son kevlar y fibra de carbono principalmente», explica Gonzalo Torres para quien la cita de IDEX/NAVDEX está marcada en rojo en el calendario cada dos años: «Aunque aquí no no se cierren contratos ni se hagan grandes anuncios, hay que venir y estar. Conversar con los clientes, a quienes nos debemos. Es un punto de encuentro». Al final del pasillo donde se encuentra la exposición NAVDEX se encuentra por ejemplo el stand expositor del astillero nacional Navantia o Escribano, otra empresa española de defensa.

Desde su fundación Rodman ha fabricado más de 15.000 buques (de recreo en su gran gran mayoría) y sus lanchas de vigilancia son utilizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil o la Armada Española. Ferrys que unen Ibiza y Formentera también llevan su firma. Cuenta con unos 160 trabajadores en tres centros de trabajo (dos en Galicia y otro en el norte de Portugal), pero activando más carga de trabajo conforme llegan los pedidos en el denominado sector auxiliar naval de Pontevedra.

Ahora se quieren abrir pasó también en el subsector de las embarcaciones semirrígidas (conocidas como Rhib en el ámbito sajón, rigid-hulled inflatable boat) para incorporarlas a sus patrulleros, en vez de recurrir a las archiconocidas Zodiac como hacen ahora.

¿Es difícil exportar defensa en Oriente Medio?, preguntamos. Torres subraya que la clave es «ganarse la confianza» del cliente: «Hasta que no la tienes no puedes hacer nada». Destaca que la cita de Abu Dabi es la más importante dado que en sus 133.000 metros cuadrados de área se concentran 1.235 expositores con 100.000 visitas de 175 delegaciones del mundo. «Todos los competidores están, incluido los locales», señala en referencia al Abu Dhabi Ship Building, astillero emiratí con el que también han colaborado Rodman en labores de diseño y tecnología.

