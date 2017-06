Qatar: así es el bastión aéreo de EE.UU. en Oriente Medio

Publicado por Esteban Villarejo el jun 6, 2017

Compartir

La crisis abierta en el golfo Pérsico con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Bahrein, Egipto y Libia con Qatar tiene una segunda derivada cuanto menos curiosa. Se da el hecho de que la EE.UU. tiene en el emirato qatarí una de sus mayores bases en Oriente Medio. Solo superada por la de Kuwait (13.000 efectivos, más enfocada a fuerzas terrestres).

En concreto, a 20 millas al suroeste de Doha se encuentra una instalación militar de la fuerza aérea estadounidense de Al Udeid que alberga a unos 8.000 efectivos estadounidenses correspondientes al US Central Command, según los últimos datos de «The Military Balance 2017» del «think tank» The International Institute for Strategic Studies.

En esta base de Qatar las fuerzas estadounidenses cuentan con:

- un Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC, en sus siglas en inglés) para vigilar el espacio aéreo de la zona

- un escuadrón de seis aviones bombarderos B-52H Stratofortress (imagen superior).

- un escuadrón de aviones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento (ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) formado por cuatro aviones RC-135 Rivet Joint

- otro escuadrón de aviones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento (ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) formado por cuatro aviones E-8C JSTARS

- otro escuadrón de aviones de reabastecimiento con 24 aviones KC-135R/T Straotanker

- otro escuadrón de aviones de transporte formado por cuatro C-17A Globemaster y otros cuatro C-130H/J Hercules

- dos baterías de defensa antiárea de misiles Patriot PAC-2/3

- un equipo de desactivadores de explosivos (EOD)

Además, correspondiente al Mando Estratégico de EE.UU., las fuerzas estadounidenses cuentan en Qatar con un radar AN/TPY-2 de banda X, se trata de un radar transportable para el Ejército y la Armada capaz de detectar y rastrear misiles de largo alcance.

Seguir a @Villarejo en Twitter

Por Tierra, Mar y Aire en Facebook

ÚLTIMAS HISTORIAS DE «POR TIERRA MAR Y AIRE»:

- España y Francia, de maniobras aeronavales de Toulon hasta Barcelona

- Vídeo: el salto de 200 paracaidistas de la Bripac desde 11 helicópteros Chinook

- Cospedal, en Australia para impulsar el contrato de las nueve fragatas de Navantia

- Escuela Naval Militar: veinte imágenes para el recuerdo del 300 aniversario de los Guardiamarinas

- CN Núñez Torrente: «En estos 300 años la Escuela Naval ha sido generadora de conocimiento»

- 300 años de la Escuela Naval Militar: la forja de los oficiales de la Armada Española

- Rusia ataca al Daesh con misiles de crucero Kalibr desde una fragata y un submarino desde el Mediterráneo

- Un general español liderará la misión de la UE en República Centroafricana a partir de julio

- El A400M, el Eurofighter o el F-18 del Ejército del Aire, a vista de pájaro en Guadalajara

- 40 años del Rey como militar

- Nuevo hito de las fragatas F-110: progresos en el sistema de combate SCOMBA

- Cien efectivos de Bétera desplegarán en Noruega en unas maniobras de la OTAN en noviembre

- Cumbre de la OTAN en Bruselas: Trump, el 2% y la lucha contra el Daesh

- El impresionante aterrizaje del mastodóntico avión C-5 Galaxy de EE.UU. en Rota

- “Nuestra misión, tu libertad”: el anuncio de Defensa por el Día de las Fuerzas Armadas

- Túnez, la misión más sigilosa del Ejército español

- El Ejército de Tierra lanza una campaña para reconocer sus valores

- El Sedef viaja a Australia para impulsar un gran contrato de nueve fragatas para Navantia

- Dos cazas españoles interceptan a un avión ruso Su-24 en la misión de la OTAN en el Báltico

- Cospedal defiende en Colombia «una paz que no cambie el relato de lo que ocurrió»

- «Paracas» españoles, franceses y portugueses entrenan lanzamientos conjuntos en León

- El LHD «Juan Carlos I», a disposición de la reacción militar rápida de la UE en el segundo semestre

- Hacia un Airbus 4.0: digitalización, nuevo avión de combate, mejoras en el A400M, drones comerciales…