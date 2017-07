Wesley So gana la guerra entre generaciones en León

Publicado por Federico Marín Bellón el Jul 9, 2017

Compartir

Después de algún sobresalto, gracias al talento de los jóvenes Duda y Santos, los grandes favoritos para ganar el Magistral de León se enfrentaron en la final. Vishy Anand (47 años) y Wesley So (23 años) jugaron cuatro emocionantes partidas que terminaron en tablas, por lo que fue necesario acudir al desempate. El viejo tigre todavía sigue siendo muy peligroso, pero en el juego a mayor velocidad, su especialidad de siempre, se impuso el estadounidense, más agresivo.

Hay que agradecer a ambos grandes maestros su espíritu de lucha, no se vio reflejado en los resultado. La sucesión de tablas fue muy engañosa. En León pudimos ver incluso un sacrificio espectacular de dama del indio, en la tercera partida, aunque luego perdió el rumbo del ataque ante la gran defensa del estadounidense. De hecho, este tuvo la partida ganada, pero el pentacampeón del mundo sacó a relucir su espíritu de lucha y, en los apuros mutuos de tiempo, fue capaz de arañar un empate. Los módulos llegaron a darle a So una ventaja enorme, pero con eso no se ganan las partidas por sí solas.

Lo cierto es que Anand llevó la iniciativa en casi todas los encuentros. Fiel a su fama, jugó a gran velocidad e impuso un ritmo muy difícil de seguir para So, quien sin embargo acabó dándole la vuelta a las situaciones y disfrutando de las mejores oportunidades para ganar algún punto. Olga Alexandrova y Miguel Illescas lo hicieron notar con acierto en los análisis en directo. Juntos forman una gran pareja y a veces incluso «parecen un matrimonio», con divertidas discusiones sobre las sutilezas de cada posición.

También se agradece que ambos analizaran las partidas sin abusar de los módulos informáticos. Eso los llevó a cometer algún error de valoración de las partidas, que reconocieron con humildad, ante la demostración permanente de fuerza de los protagonistas. A ritmos tan rápidos cometen imprecisiones, por supuesto, pero su catálogo de recursos es casi ilimitado. Ganarles una partida es realmente difícil. Ni siquiera ellos eran capaces.

En el desempate, a ritmo de cinco minutos más tres segundos de incremento, So destrozó al indio en la primera partida, que abandonó en solo 23 jugadas. Illescas comentaba que pensaba que Anand se había equivocado de variante en la apertura. Luego fue siempre a remolque. En la segunda partida relámpago, llegó a tener una ligera ventaja, pero el jugador de origen filipino, número tres del mundo y aspirante a suceder a Magnus Carlsen, se defendió con acierto.

El ganador estuvo elegante en sus comentarios posteriores, con Miguel Illescas. «Vishy fue un rival muy duro. Las partidas fueron muy interesantes. Creo que ambos perdimos buenas oportunidades y luego siempre acababan en tablas. Pero Anand tendrá que esperar un año más para ganar su décimo título en León». El derrotado, por su parte, dijo que en las partidas de desempate, fue él quien colapsó. «Tiré todo el encuentro en una jugada», afirmó con pena, pero sin perder el buen humor. «Los dos tuvimos posibilidades. Seguramente tuve mucha ventaja en alguna de las cuatro partidas. Él también, pero al final el equilibrio se ha roto así», añadió. Anand también confesó que su último mes no había sido bueno, pero que el ajedrez es así: «No puedes hacer huelga». Sobre el regreso de Kasparov, por último, So afirmó que espera que lo haga muy bien en San Luis, ya que «se habrá preparado muy bien y puede asustar a sus oponentes»