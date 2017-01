A la FIDE se le caen los campeones

Publicado por Federico Marín Bellón el ene 8, 2017

Compartir

Mientras Vesselin Topalov anunciaba hace unas horas que se apea de un Grand Prix organizado por «sospechosos y criminales», Mariya Muzychuk, actual campeona mundial, acaba de declarar que no jugará en Irán la Copa del Mundo, que está previsto que empiece el 10 de febrero en Teherán. «Está absolutamente claro que no es un país adecuado para una competición tan prestigiosa», afirmó la ucraniana en una entrevista con Eugene Kuzmenko en Censor.net.

La prueba está envuelta en medio de una gran polémica por la obligación de las ajedrecistas de llevar el pañuelo o hiyab. Su hermana Anna, sin embargo, reciente campeona mundial de partidas rápidas y relámpago, sí tiene previsto participar. Queda poco más de un mes para la Copa del Mundo, pero tiene pinta de que la intolerancia y el ajedrez seguirán chocando y serán una fuente constante de noticias. La actual campeona de Estados Unidos, Nazi Paikidze-Barnes, decidió plantarse contra el uso del pañuelo y emprendió un boicot que no ha dejado de generar ruido.

En la guerra que mantiene Vesselin Topalov contra la FIDE, las expectativas no son mucho mejores. En la página web del gran maestro puede leerse un comunicado muy duro, en el que rechaza participar en los torneos del Grand Prix de 2017. El búlgaro critica las «decepcionantes malas decisiones» adoptadas por los gestores de la Federación Internacional de Ajedrez, la «falta absoluta de cualquier estrategia para promocionar el ajedrez en todo el mundo», la «incapacidad de atraer a patrocinadores» y las condiciones «desfavorables» del torneo de Candidatos, que en su opinión dejarán fuera del ciclo por el Mundial a algunos de los mejores jugadores.

Para entender mejor la postura de Topalov hay que tener en cuenta el odio entre su representante, Silvio Danailov, y los responsables de la FIDE, a algunos de los cuales ha calificado una y otra vez como «criminales». Danailov aspira a dirigir en el futuro la Federación Internacional y coincide plenamente con las palabras de su amigo y representado, quien añade que «en los últimos años hemos visto que más y más personas con sospechosos antecedentes e incluso abiertamente criminales son promovidos a los puestos de responsabilidad de la FIDE».

Topalov señala al propio presidente de este organismo, Kirsan Ilyumzhinov, colocado «en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos», y al vicepresidente Georgios Makropoulos, quien según él utiliza su cargo «para encontrar trabajo a sus novias». La última «degradación» de la FIDE, añade Topalov, ocurrió durante la ceremonia de inauguración del reciente Mundial de Rápidas, celebrado en Doha (Qatar). «La persona nombrada por la FIDE para abrir el campeonato no fue otra que Zurab Azmaiparashvili, presidente de ECU (Unión Europea de Ajedrez), con un gran récord de actos poco éticos e incluso criminales durante su carrera», asegura Topalov. El gran maestro afirma que estos delitos incluyen «la compra de un torneo en Strumica en 1995 y un caso de acoso sexual ocurrido en México en 2007».

No es ningún secreto que Azmaiparashvili y la Federación búlgara mantienen otra guerra abierta. Según Topalov y sus compatriotas, por otro lado, la FIDE está en completa bancarrota, noticia que apareció hace varios meses en diversos medios. Con todos estos antecedentes, el excampeón del mundo anuncia que no volverá a disputar el Mundial ni los torneos del Grand Prix mientras no cambie la cúpula directiva de la Federación Internacional.