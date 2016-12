Ivanchuk, líder del Mundial de rápidas tras ganar a Carlsen

Publicado por Federico Marín Bellón el dic 28, 2016

Los ucranianos siguen mandando en el Mundial de Rápidas. Anna Muzychuk no tiene rival, por el momento, en el cuadro femenino. Lleva siete puntos en nueve partidas, a punto y medio de sus seguidoras. En el torneo abierto, el veterano Vassily Ivanchuk, de 47 años, demuestra cada día que la edad no está reñida con la velocidad. En la segunda jornada del campeonato ganó a Magnus Carlsen con autoridad y es líder en solitario después de diez partidas, con ocho puntos, medio más que Mamedyaroy y Nepomniachtchi. Como ya contaba en la última entrada, el genio sin corona no quiso presumir demasiado, pero admitió que «siempre es un placer» jugar contra el noruego, que se le da especialmente bien en estos ritmos de juego. Carlsen, pese a todo, es noveno, a solo un punto de Chucky y todavía en buena posición para ganar el torneo.

La segunda jornada de ajedrez en Doha siguió dejando, por supuesto, perlas ajedrecísticas, además de la partida del día, que podemos ver a continuación.

[Event "Mundial de rápidas"] [Site "Doha, Qatar"] [Date "27.12.2016"] [Round "7"] [White "Vassily Ivanchuk"] [Black "Magnus Carlsen"] [Result "1-0"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Qc2 e6 5. Nbd2 dxc4 6. Nxc4 c5 7. dxc5 Bxc5 8. a3 O-O 9. b4 Be7 10. Bb2 Qc7 11. Rc1 Nbd7 12. e4 b5 13. Na5 Qxc2 14. Rxc2 Nxe4 15. Bxb5 Nd6 16. Bc6 Rb8 17. O-O Nb6 18. Rd1 Rd8 19. Ne5 f6 20. Bf3 fxe5 21. Nc6 Bb7 22. Nxe7+ Kf8 23. Bxe5 Nbc4 24. Bxd6 Nxd6 25. Nc6 Bxc6 26. Rxc6 Nb5 27. Rxd8+ Rxd8 28. Ra6 Rc8 29. h4 Rc7 30. Bg4 e5 31. Ra5 Nd6 32. Rxe5 Nc4 33. Rf5+ Ke7 34. Rf3 Ne5 35. Re3 Kd6 36. Be2 h6 37. f4 Rc1+ 38. Kf2 Nd7 39. Bf3 Rc2+ 40. Kg3 Ra2 41. Rd3+ Ke7 42. Rc3 Kd8 43. Kg4 Rd2 44. Rc6 Rd3 45. Ra6 Nf6+ 46. Kf5 Rd7 47. g4 Ne8 48. g5 hxg5 49. hxg5 Nd6+ 50. Kg6 Nb5 51. Ra5 Nd4 52. Bg4 1-0

Lo mejor de la partida es que el campeón del mundo no comete ningún error grave. Ivanchuk juega casi a la perfección, va apretando poco a poco, gana un peon, luego otro y, siempre con un poco más de tiempo en el reloj, fuerza al noruego a rendirse. Tuvo que ser duro para él, porque esta vez no puede decir que jugó como un adolescente.

Paco Vallejo, que terminó el primer día con una dolorosa derrota ante Anand, empezó con otro tropiezo ante el búlgaro Alexandrov, pero luego demostró que tiene muy buena cabeza y cuando juega sin miedo es un rival temible. Después de empatar con el argentino Federico Ponsa (nunca es fácil ganar a un Federico), encadenó tres victorias seguidas. La próxima ronda, ante el joven prodigio chino Yi Wei, puede marcar su devenir en el torneo, donde debe aspirar a quedar entre los 30 mejores.

David Antón, por su parte, sigue en el 50%, esta vez con menos tablas. El primer hispanohablante es el cubano Leinier Domínguez, que lleva siete puntos y una sola derrota, ante la revelación del torneo, Anton Korobov, autor además de la frase del día: «Después de perder, estuve muy cerca de morir».

Veamos otras posiciones interesantes:

Pese al apuro de tiempo del ruso, es increíble que Carlsen siga ganando posiciones como esta, un final de torres y damas sin excesiva complicación. La partida corresponde a la novena ronda. Tras liquidar todas las piezas menores, Grischuk simplemente equivoca el plan y mueve 31 Te5, una jugada que no es mala, pero que lo dejará con minoría de peones en el flanco de rey, desventaja que no compensará su peón central aislado. Con pocos segundos para cada jugada, conceder al noruego una posición dinámica es un suicidio. Evitar este tipo de detalles fue una de las claves del éxito (llegar a los desempates lo fue) de Karjakin en el Mundial. El ruso, por cierto, está en una posición intermedia, entre los españoles, con 5,5 puntos después de perder tres partidas.

Uno de los jugadores más destacados, como por otro lado era de esperar, es el ruso Ian Nepomniachtchi (ya sé deletrear su apellido sin copiar y pegar, por lo que empezaréis a verlo mal escrito). En la posición de arriba, castiga el error del chino Yangyi Yu, que tenía una posición una con 33 Dc6 y en cambio hace casi la peor jugada posible. Después de 33 Tf3, Nepo tiene mate en cuatro ¡con dos jugadas distintas! El ruso elige 33… Dh6+ 34 Rg1, Tg1+ y Yu abandona, ya que si 35 Rxf2, la dama negra da un jaque casi pre-mortal en d2, y si 35 Af1 sigue 35… Dh1+ y Dxf1 mate.

Por supuesto, hay más partidas y posiciones dignas de ser reseñadas, pero necesitaría otra vida para incluirlas.