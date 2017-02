Expulsada de la selección de Irán por jugar sin hiyab

Publicado por Federico Marín Bellón el feb 20, 2017

Mientras se celebra el Mundial de Ajedrez femenino en Teherán (estamos en la fase de cuartos de final), una de las jóvenes jugadoras de aquel país ha sido expulsada de la selección nacional por jugar sin pañuelo. Dorsa Derakhshani, de 18 años, participó en el último torneo de Gibraltar (el mismo en el que David Antón cuajó una actuación de leyenda) sin cubrirse la cabeza con el hiyab. Borna, hermano de la jugadora que solo tiene 15 años, también ha sido castigado con idéntica medida, en su caso por enfrentarse a un ajedrecista israelí (Alexander Huzman), algo que también está prohibido en la República Islámica.

Dorsa Derakhshani es maestro internacional absoluto y gran maestra femenina, y tiene un Elo de 2373 puntos. La ajedrecista, que vive en Barcelona, fue campeona juvenil de Asia en tres ocasiones (2012, 2013 y 2014). En la Olimpiada de Ajedrez de Bakú, en 2016, acudió acreditada como periodista, según cuentan en la web del torneo Sunway Festival. A finales del año pasado era la segunda jugadora del mundo sub 18.

Según informan en Israellycool.com (Marca y ChessBase se han hecho también eco de la noticia), los medios iraníes citaban como fuente original al responsable de la Federación iraní, Mehrdad Pahlevanzadeh. El directivo explicó que los hermanos no podrán jugar más en ningún equipo nacional. Alegó que se trata de un asunto de «interés nacional» y que la Federación los tratará de la «manera más severa posible». «No habrá indulgencia para aquellos que pisotean los ideales y principios de Irán», añadió.

Se da la circunstancia de que Dorsa había defendido la celebración del Mundial en su país, después de que varias jugadoras anunciaran que boicotearían el torneo. «No creo que sea un grave problema práctico», alegó la maestra iraní. «Una vez tuve que llevar un hiyab oficial (existen diferentes modelos dependiendo de la ocasión) y fue realmente molesto, porque me apretaba. Por otro lado, en Irán la gente acepta que los extranjeros usen un simple pañuelo para cubrirse la cabeza de alguna manera. No creo que debamos alimentar un gran debate sobre este punto. Aquellos que se opongan por razones políticas son muy libres de no participar. Pero no ayudarán a nadie realmente y sería una pena para el Erneo».

