David AntÃ³n completa un torneo de leyenda en Gibraltar

David Antón completa un torneo de leyenda en Gibraltar

Publicado por Federico Marín Bellón el feb 2, 2017

David Antón partía en la posición número 24 en el Abierto de Gibraltar, uno de los más exigentes del mundo, con participantes como Caruana, Vachier-Lagrave, Nakamura, Ivanchuk, Adams, Svidler y Topalov, además de una representación femenina espectacular, liderada por la china Hou Yifan (su «espantada» final es otra historia). El madrileño, de 21 años, ya fue el año pasado uno de los animadores del torneo. En 2017 ha completado una actuación de leyenda, probablemente la mejor de un ajedrecista español en toda la historia. Quedó primero, empatado con Nakamura y con el chino Yangyi Yu. Perdió en el desempate final contra el estadounidense, pero ahí quedan sus 26,9 puntos Elo ganados y los 43 puestos que ha escalado en la clasificación internacional.

La actuación de Antón fue la que cabría esperar de un jugador con 2859 puntos, más de los que tiene Magnus Carlsen. Ganó al excampeón mundial Topalov y al exsubcampeón Boris Gelfand, e hizo tablas con Nakamura, Vachier-Lagrave y Michael Adams. No perdió ni una partida, hasta que en las partidas de desempate repartió el punto en la primera contra Nakamura y perdió en la segunda. No se le puede hacer el menor reproche. De no estar entre los cien mejores del mundo ha pasado al puesto 66, con 2675,9 puntos Elo. Un empujón más (como si fuera fácil) y supera la barrera de los 2700. Lo que ha logrado David en Gibraltar supera su gran éxito de 2014, cuando se proclamó subcampeón de Europa absoluto, a los 18 años, y su medalla de plata en el Mundial juvenil.

Su victoria contra Topalov en la penúltima ronda fue especialmente meritoria. El búlgaro, que jugaba con blancas, se atrevió a plantear la apertura española (contra un nativo, ¡ja!, y en Gibraltar). Vesselin no cometió ningún error reseñable, pero fue desarbolado poco a poco, como si jugara contra una máquina. Incluso abandonó antes de tiempo, cuando su desventaja no era excesiva, desmoralizado por la falta de perspectivas de su posición.

Aquí es difícil no acordarse de la excelente preparación que está llevando a cabo Antón, ayudado por el entrenador David Martínez, uno de los artífices de este éxito y un tipo que convierte en oro todo lo que toca.

Foto: Sohpie Triay