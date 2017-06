Un conductor de Uber se niega a llevar a Gerard Descarrega por ir con su perro guía

Publicado por Eduardo de Rivas el 27/06/2017

Compartir

Hay episodios desagradables que un deportista paralímpico tiene que vivir tarde o temprano, no por su condición de atleta sino por su discapacidad. Mientras un olímpico es reconocido por la calle y (a veces) incluso agasajado, los paralímpicos son anónimos, personas a las que se les puede hacer un feo sin demasiado problema y Gerard Descarrega sufrió este lunes uno de ellos.

El actual campeón paralímpico de 400 metros caminaba con su novia y con su perro guía por Madrid cuando solicitaron que les recogiera un coche de Uber. No debía haber problema, ya que no era la primera vez que el deportista usaba este tipo de servicio pero el conductor decidió no hacer caso a su solicitud. La razón: Uber no admite perros. Descarrega intentó hacerle entender al chófer que no se trataba de un perro normal sino que es casi una parte de él mismo y su modo de moverse por el mundo, pero el conductor fue tajante.

«Me dijo que no se podían llevar perros y que no me recogía. Le llamé para decirle que estaba con un perro guía y que así me pudiera reconocer más fácilmente pero entonces me dijo una y otra vez que no. Por suerte no fue muy violento porque no llegué a estar con él cara a cara sino que fue todo por teléfono», explica el atleta a ABC.

un conductor @Uber_ES @Uber me rechaza un viaje por ir con mi perra guia. Hoy me ha tocado a mi @DavidCasinos este episodio desagradable — Gerard Descarrega (@gerardescarrega) 26 de junio de 2017

Tras el incidente, Descarrega colgó un comentario en las redes sociales recordando un episodio parecido que sufrió David Casinos hace unas semanas, cuando dos taxistas también se negaron a llevarle porque viajaba con su perra Farala. «Hoy me ha tocado a mí», bromeaba. El comentario surtió efecto, porque a los pocos minutos la compañía se puso en contacto con él para ofrecerle sus disculpas y pedirle que le contara con detalle lo sucedido.

«Hay gente que no tiene la noción de que los perros guía son parte de nosotros y pueden entrar a todos lados», lamenta Descarrega, quien recuerda algún incidente parecido al ir en metro. «Alguna vez, un agente de seguridad ha venido un poco alterado a preguntar hasta que le acabas haciendo entender lo que hay. Unos lo entienden más rápido y otros más lento, pero al final lo acaban haciendo y nunca me han echado de ningún sitio», comenta.

Tampoco será así con Uber. Es el primer incidente que ha tenido el atleta con la empresa y hasta ahora «todo había ido bien». «Llevo muchos meses usando el servicio y siempre había ido con mi perra sin problemas», asegura. En esta ocasión, tuvo que recurrir a la competencia para coger un coche, pero la rápida respuesta del departamento de comunicación ha hecho que no le pierdan como cliente por culpa de un conductor que no se puso en su lugar.