Comienza el baile de Embajadas

Publicado por Luis Ayllón el ene 4, 2017

Compartir

El Gobierno ha comenzado a solicitar plácets a algunos países para nombrar nuevos embajadores. Un total de 69, al menos, deberían ser nombrados a lo largo de este año, para cubrir las vacantes que quedarán como consecuencia de jubilaciones de los titulares o de haber llegado al término del periodo de estancia previsto (tres o cuatro años, según los casos).

El bloqueo político impidió los nombramientos que tenían que haber sido llevados a cabo en 2016 (que eran 43) y a ellos se unen otros 26 previstos para el presente año. Como consecuencia de ello, habrá cambios en la inmensa mayoría de las Embajadas más importantes, como las de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia, China, Portugal o Naciones Unidas, entre otras.

Aunque el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, está haciendo sin prisas los cambios en su Departamento, lo cierto es que se van despejando algunas de las incertidumbres. Ello no impide, de todos modos, que por los pasillos del Ministerio circulen con profusión los rumores, algo que se ve alimentado por la discreción con que Dastis maneja el asunto. La gran incógnita sigue siendo quién cubrirá el puesto de secretario de Estado de Asuntos Exteriores, una vez que España ya ha concluido su presencia el Consejo de Seguridad de la ONU.

El actual titular, Ignacio Ybáñez, irá, muy probablemente, de embajador a Moscú, y Dastis busca un sustituto. Descartado Ramón Gil Casares, actual embajador en Washington, y que, por motivos personales, no estará en la primera línea del Ministerio, sino en la Escuela Diplomática, los nombres que han sonado son los de Román Oyarzún, actual representante permanente ante la ONU; Eduardo Gutiérrez, hoy embajador ante la Santa Sede; Enrique Mora, director general de Política Exterior y de Seguridad; Ildefonso Castro, que desde hace cinco años ha estado al frente del Departamento de Internacional de la Presidencia del Gobierno: o Miguel Aguirre de Cárcer, representante permanente de España ante la OTAN, entre otros.

Mientras, el Ejecutivo espera ya el plácet para nombrar embajadora en Alemania a María Victoria Morera, actual directora general de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo. Sustituirá a Pablo García-Berdoy, nombrado representante permanente ante la UE

De igual modo, se está a la espera del plácet para nombrar embajador en Italia al que fuera secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia (en la imagen), en sustitución de Javier Elorza, que lleva más de un año jubilado en el puesto.

Otro de los nombramientos más cercanos sería el del hasta ahora director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea, como embajador en Colombia. Uno de los nombres que se barajan para ocupar el puesto que dejará vacante es el de Antonio Pérez-Hernández, actual embajador en Venezuela.

Ildefonso Castro, que figura en las quinielas para secretario de Estado, tendría, en caso de que fuera otro el elegido para ese puesto, grandes posibilidades de ir como embajador observador permanente de España ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Castro no tendría que esperar al plácet para ser nombrado, ya que se trata de un organismo multilateral. Lo mismo ocurriría con el posible nombramiento de Juan Manuel González Linares, actualmente “número dos” en la Embajada ante la ONU, como representante permanente ante la Oficina de Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra.

Varias Embajadas de relieve podrían cambiar pronto de titular, como es el caso de la de Estados Unidos, a donde parece seguro que irá el ex ministro de Defensa Pedro Morenés, aunque las autoridades estadounidense han pedido que no se soliciten plácets hasta que no se produzca el relevo de Barack Obama por Donald Trump en la Casa Blanca, lo que podría retrasar su llegada a Washington.

Hasta ahora, los únicos dos nombramientos de embajadores realizados desde que de Dastis se hizo cargo del Ministerio, han sido el de su sustituto ante la Unión Europea, Pablo García-Berdoy, y el de la directora general de la Oficina de Información Diplomática, Cecilia Yuste, como embajadora en Bélgica.