Cóctel de Embajadas (II): Los altos cargos de Margallo encuentran acomodo

Publicado por Luis Ayllón el feb 10, 2017

La mayoría de los diplomáticos que ocuparon altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante la etapa de José Manuel García-Margallo saben ya los puestos de embajador. Algunos ya han sido nombrados, otros ya han recibido los correspondientes plácets de los países a los que irán destinados y serán nombrados en breve. Finalmente, en un tercer grupo se encuentran aquellos para los que se ha pedido el plácet o se va a pedir en las próximas semanas.

Así, a los nombramientos de Jesús Gracia (ex secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica) en Italia; de Maria Victoria Morera (ex directora general de Relaciones Bilaterales con países de la UE), para Alemania; y de Cecilia Yuste (ex directora general de la Oficina de Información Diplomática) para Bélgica; se unirán pronto los de Ignacio Ybáñez (hasta hace pocas fechas secretario de Estado de Asuntos Exteriores),como embajador en Rusia; de Alejandro Abellán, hasta hace unos días director general de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea, para la República Dominicana; de Manuel Gomez-Acebo, para Israel;de Javier Sangro, hoy director general de Relaciones Económicas Internacionales,para Uruguay; de Enrique Ruiz Molero, director general del Servicio Exterior, paraCanadá; y de Juan José Buitrago, jefe del Gabinete del ministro de Exteriores, para Cuba.

Otros altos cargos de distinto nivel tiene también asignada ya una Embajadas, según fuentes autorizadas. Es el caso de Carlos Fernández-Arias, actual jefe de Gabinete del Subsecretario de Asuntos Exteriores, cuyo destino será, al parecer la Embajada de Sudáfrica; o de Guillermo Arzidone, subdirector general de la Oficina de información Diplomática, que puede ser nombrado representante permanente ante el Comité de Política y Seguridad (COPS) del Consejo de la UE.

Tan sólo uno de los tres secretarios de Estado de los que disponía García-Margallo al concluir su estancia en el Ministerio, no irá a una Embajada. Se trata de Fernando Eguidazu, secretario de Estado de la UE, que no es diplomático, y que en un reciente consejo de Ministros fue nombrado consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España. En cuanto a los directores generales restantes, por el momento parece que van a seguir en sus puestos durante algún tiempo.

Emtre los nuevos embajadores, hay varios diplomáticos que se encontraban en situación de excedencia en la Carrera Diplomática, trabajando en distintas empresas, y que pasan a hacerse cargo de Embajadas de relieve. Se trata de Carlos Bastarreche, director de Relaciones Institucionales de Airbus, que cubrirá la vacante dejada en Londres por la dimisión de Federico Trillo; de Jesús Silva, hasta hace unos días presidente de Ineco, que será nuevo el embajador en Venezuela; y de José Ramón Barañano, dedicado en lo súltimos años al mundo empresarial, y que se hará cargo de la Embajada en India, vacante desde hace más de un año por la dimisión de Gustavo de Arístegui.