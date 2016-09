Encuentro con Garzón

sep7, 2016

Me cruzo con Alberto Garzón en el barrio donde vivo antes de su cita con Pedro Sánchez. Son poco más de las nueve de la mañana y el calor profundo se cuela en la conversación de este mes de agosto insertado en septiembre.

La sensación es que se ha parado el calendario y podemos estar sin Gobierno y sin estaciones eternamente. «Rozando el absurdo», como bien define Garzón, en estos tiempos donde parece que hay movimientos, pero tan sólo es pura parafernalia.

El coordinador federal de Izquierda Unida integrado ahora en Unidos Podemos siempre es claro. Antes de que Antonio Hernando sostenga de que Sánchez no se postula «a nada», a pesar de la ronda de consultas que el mismo se autoimpuesto para no parecer que sólo está dentro del laberinto de la negación, hace una clara observación de la parálisis en la que vivimos. «Pedro Sánchez está haciendo el paripé para demostrar que es un hombre de izquierdas y situarse en una mejor posición si hay unas terceras elecciones».

Garzón es partidario de no «vetar ninguna conversación» ni tampoco cerrarle las puertas a Ciudadanos. nada que ver con la hostilidad demostrada de Pablo Iglesias a Albert Rivera en el debate de investidura. Contrastaba con su sonrisa a Mariano Rajoy, diciendo que era «un placer y un honor» debatir con él, después de asegurar con cierta ironía de que era «un señor estupendo».

Sánchez se mantiene numantinamente agarrado al «no» en la fortaleza de Ferraz, asediado por todos los críticos que ahora no se atreven a adelantar posiciones, por si finalmente tuviéramos que ir de nuevo a las urnas. Él lo sabe y no cede ni un milímetro del terreno conquistado. «Pedro no es un hombre ideológico. Su lucha es en clave interna. Se aferra a su puesto para ganar tiempo y sobrevivir», comenta Garzón.

Mientras los partidos siguen en las trincheras observando las posiciones de nuestros adversarios y buscando el próximo movimiento táctico, Garzón lamenta el tiempo perdido. «La gente ha dejado de escucharnos, sólo oyen ruido. La corriente de protestas que se generó se está diluyendo poco a poco».

La clase política está vacunando a la población contra ella. Vamos a terminar no creyendo nada. Y unas terceras elecciones no serán la solución. También es la opinión del líder de IU. «Nos encontraríamos con un panorama muy parecido al actual. El voto oscilará muy poco. Está por ver si el PSOE consigue algunos votos de Unidos Podemos. Y la incógnita si la abstención daría mayoría absoluta al PP».