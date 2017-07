Analísis de Nvidia Shield TV, el mejor dispositivo de ocio para la televisión

Jul 1, 2017

La televisión sigue siendo el centro de entretenimiento del hogar, es el rey indiscutible del salón, ya sea para ver la televisión, películas, series o jugar. Para ver Netflix, ya tenemos Chrome Cast, un dispositivo barato y eficiente, perfecto para hacer streaming a la televisión desde el móvil. Pero si queremos jugar, lo que nos encontramos en el mercado son las Xbox o Playstation de turno, cada vez más potentes, y con una mejor resolución, pero básicamente con el mismo sistema de siempre. Nvidia, la archiconocida empresa fabricante de tarjetas gráficas, para el procesamiento gráfico de los videojuegos, tiene otra aproximación con Nvidia Shield TV y GeForce Now, su plataforma de juegos en streaming.

La renovada versión de Nvidia Android TV, probablemente sea el mejor dispositivo multimedia para la televisión. No sólo por su sistema operativo Android 7.0, Nougat, que la da mucha versatilidad, abriendo un universo de aplicaciones y juegos, sino también por la posibilidad de utilizar GeForce Now, para jugar, y Plex para ver y grabar la televisión.

Nvidia Shield TV, viene en dos formatos, el normal y el Pro, cuya única diferencia es el espacio de disco, de 16 GB en el normal y 500GB en el Pro. Las conexiones son de ethernet, HDMI y dos puertos USB 3.0, para accesorios, y ampliar memoria. Además, el paquete, incorpora un mando a distancia y otro para jugar.

El diseño de la nueva Nvidia Shield TV es realmente reducido, ha perdido el lector SD, respecto al modelo del 2016, pero su tamaño es mucho más pequeño. El mando a distancia, con superficie táctil, cuesta un poco hacerse a él, y probablemente la pulsarás más de una vez de forma accidental, pero, una vez aprendido su funcionamiento, es un complemento muy útil para controlar la TV. El gamepad, deja claro, cuál es la función principal de Nvidia Shield TV, ergonómico, y con salida de auriculares, por si no queremos molestar. El video en 4K, el HDR y el sonido Dolby Atmos, hacen que podamos sacar partido a los televisores de alta gama, y lo convierten en el mejor centro multimedia del mercado.

El rendimiento de Nvidia Shield TV es fluido, hagamos lo que hagamos, desde usar Netflix, o Plex, a reproducir películas en MKV, todo el sistema no se ve ralentizado en ningún momento, y la experiencia, junto a la última versión de Android, junto con el asistente virtual, no podría ser mejor.

Pero centrémonos en lo importante, GeForce Now, la plataforma de juegos en streaming de Nvidia. Está claro que nos encontramos ante el futuro, los que estamos acostumbrados a los juegos, sabemos lo aburrido que es tener que instalar un juego, y mucho más si hay que esperar a que se descarguen los 30 GB que ocupan. Poder jugar de forma instantánea, y sin la necesidad de tener el último hardware, es el sueño de cualquier jugón. La experiencia de usar GeForce Now en Nvidia Shield TV es increíble, juegos complejos como el anterior Tom Raider, lucen perfectos a 1080 en el televisor, sin necesidad de instalar nada.

El streaming de juegos tiene mucho más sentido, que estar todo el tiempo adquirir cada vez hardware más potente, de eso, no hay ninguna duda. Dónde está el problema, en el escaso catálogo, la falta de los últimos títulos, y probablemente , tener que recomprar tus juegos de nuevo, es decir, si ya tenías Tomb Raider, por ejemplo, tendrás que volver a comprarlo para jugarlo en GeForce Now. La tarifa plana de 9,99€ al mes, te ofrece el acceso a un limitado número de juegos, pero los triple A más novedosos, hay que pagarlos por separado. Estas son las razones, por las que probablemente no sea una oferta atractiva para el “hardcore gamer”, pero puede que un jugador más casual, disfrute de alguno de los títulos antiguos.

GameStream, es una opción interesante, si lo que tenemos es un ordenador potente de sobremesa, y queremos jugar en el salón. Esta opción nos permite, emitir lo que se ve en la pantalla del ordenador en la televisión, y controlar el juego desde el Shield TV. Lo único que necesitamos, es conectar ambas cuentas, y tener el ordenador encendido, y tener el ordenador dentro de la misma red Wifi.

Nvidia Shield TV es una gran opción como centro multimedia para el salón, y el aporte de GeForce Now, está claro que es positivo. Un todo en uno, para jugar y ver series y películas, sencillo de usar y de un tamaño reducido, que pasa totalmente desapercibido junto a la TV.