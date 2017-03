Ni millennials, ni ninis, ni nativos digitales

mar 9, 2017

Todos estamos cansados de escuchar acerca de la nueva generación de millennials a las que el marketing les ha procurado un nombre, y luego la cultura popular les ha otorgado una serie de atributos de los más sensacionalistas, y totalmente lejos de la realidad. Porque, ni los ninis realmente existen con más frecuencia de lo que lo han hecho anteriormente, ni los nativos digitales, han nacido con unas competencias digitales sobrehumanas.

En teoría, los millennials son todos aquellos nacidos en la época de los 80, que también se entienden como nativos digitales. En teoría, en esta categoría entran todos aquellos, que han crecido con internet, y un teléfono móvil en la mano, pero también, un ordenador, de ahí el absurdo de estas clasificaciones, que, en realidad, no presuponen nada. A toda esta fábula, se le añaden “los padres”, que ante la sesgada visión de su hijo de tres años manejando un iPad, piensan que su “todopoderoso” hijo, podrá, prácticamente, alterar el estado de las máquinas con sólo pensarlo. Siento mucho desilusionarles, pero no es, ni será así. Un teléfono móvil, o una tableta, están diseñados, para que el más inepto de los ineptos, los manejen sin ninguna dificultad, de ahí, que un niño que todavía no sabe ni meterse una cuchara en la boca, sepa cómo presionar la pantalla de un teléfono. Es más usabilidad, que cualquier otra cosa. No señora, su hijo no es un genio informático, ni el más guapo, ni el más listo, aunque a usted se lo parezca.

Lo habrán escuchado muchas veces, que los niños “de ahora”, nos quitarán el trabajo, por simplemente, ser nativos digitales, y la comprensión que tendrán de este nuevo mundo, desbancando al resto de generaciones. Algo, que, evidentemente es bastante ireal. Vamos a poner un ejemplo práctico, digamos que un niño aprende con cinco años a esquiar, que es una habilidad relativamente compleja, eso no significa, que se vaya a convertir en campeón olímpico, ni que vaya a esquiar mejor que otro que aprendió con 20.

Las habilidades digitales, que nos otorgan el uso de Whatsapp, Facebook, Youtube, Snapchat e Instagram, que es básicamente, lo que utiliza el 99% del tiempo, el llamado “nativo digital”, pueden estar a la altura, de las habilidades que nos da manejar el control remoto de la televisión, es decir, ninguna. No tienen ninguna ventaja añadida al resto de las generaciones, por lo menos en ese aspecto. Las habilidades, el conocimiento, hay que adquirirlo y practicarlo, y eso requiere de esfuerzo, trabajo, y constancia, no es algo que ocurra de forma natural.

Prueba de ello, son los estudiantes nativos digitales/milenials que ya están llegando a la universidad. ¿Saben manejar mejor las herramientas digitales a su alcance? La verdad es que no. ¿Se nota año tras año mejora en estas habilidades? Tampoco. De hecho, en la universidad, los profesores, ya no les llamamos “Digital Natives”, sino “Digital Naives”, o lo que es lo mismo “inocentes digitales”, el juego de palabras en español, pierde un poco de sentido. Esta inocencia, viene dada, por el exceso de confianza en las redes, donde no protegen sus datos personales, y se exponen sin ningún tipo de prudencia.

Tranquilo, un nativo digital, no te va a quitar tu trabajo.