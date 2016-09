GoPro necesita sorprender en su presentación del lunes en California

Here is a short video that resumes my experience diving at Silfra. The amazing crack between the continental platforms of Eurasia and North America. Aquí un pequeño video que resume mi experiencia buceanso en Silfra. El increíble cañón que divide las plataformas continentales de Eurasia y Norte América. #iceland #diving #water #cold #lake #freshwater #dive #cristal #clear #travel #wanderlust #underwater #video #google #eurasia #platforms #northamerica #awesome

A video posted by oleaga (@oleaga) on Jul 10, 2016 at 9:00am PDT