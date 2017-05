Se va Cannes sin haber llegado

Publicado por Oti Marchante el may 26, 2017

Se me acaba este Cannes y nunca me habia pasado que, al llegar hasta aqui, no tenia ninguna pelicula favorita. No recuerdo un festival tan flojo como este. De hecho, me contento con la idea de que le va a ser imposible al jurado que capitanea Almodovar dejarse fuera “mi pelicula”. Algo me han gustado la de Hazanavicius, la rusa “Sin amor”, un poquito solo la de “The square”, y otro poquito “Good Time”, de los hermanos Safdie. Ni Haneke, ni Lanthimos, ni Kawase, ni Coppola…

Enlazo con la cronica de “Good time”

Aunque aqui parece haber gustado la de Fatih Akin, “In the fade”, a mi me ha olido a chamusquina, y algo explico de ello en la cronica que acabo de mandar al “papel”. Y menudo horror vacui la de Ozon, El amante doble.

Si ya nos falla hasta Cannes, va a ser que esto no tiene arreglo.